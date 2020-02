Wenn sich Mama und Papa scheiden lassen : Trennung: Wie sag’ ich’s meinem Kind?

Mönchengladbach Eltern sind oft rat- und hilflos, wenn es darum geht, ihre Kinder über die geplante Trennung zu informieren. Hilfe bieten Familien- und Erziehungsberatungsstellen.

Manchmal geht es einfach nicht mehr – eine Beziehung, mit viel Euphorie und Verliebtheit begonnen, endet in Trennung und Scheidung. Das ist auch dann schmerzhaft, wenn es nur um zwei Menschen geht. Wenn aber in einer Familie eine Trennung vollzogen wird und Kinder betroffen sind, ist besonders viel Sensibilität erforderlich. „Die Trennungsproblematik ist ein großer Schwerpunkt in der Arbeit der Familienberatungsstelle“, sagt Edeltraut Tönnis, die Koordinatorin der Einrichtung des Diakonischen Werks. „Auch Eltern, die sich gütlich trennen, wissen oft nicht, wie sie die Tatsache ihrem Kind am besten vermitteln.“