Kurs in Mönchengladbach : Wenn Kinder Youtuber werden wollen

Mönchengladbach Beim Projekt „Ich zeig dir meine Welt“ lernen Jugendliche, wie man ein Youtube-Video produziert – und nicht nur das. Die Betreuer geben Tipps für Eltern, deren Kinder sich für die Videoplattform interessieren.

Auf der Videoplattform Youtube werden jeden Tag rund eine Milliarde Stunden lang Videos abgespielt – und auch die Mönchengladbacher Jugend hat ihren Anteil daran. Haitham zum Beispiel hat in einer Woche fast 13 Stunden lang Videos auf seinem Handy geschaut – das zeigt eine Tracking-App, die misst, wie lange der 14-Jährige ein Programm auf seinem Smartphone geöffnet hat. Inas (14) kommt in jener Woche auf knapp acht Stunden. Doch die beiden sind nicht nur typische Konsumenten der Videoplattform – sondern würden sie gerne auch selbst mit Videos befüllen, vielleicht sogar Youtube-Stars werden.

Doch den Jugendlichen geht es dabei viel mehr um das Filmen, das Schneiden, das Hintergrundwissen zu Youtube-Kanälen. Und auch all das vermittelt das Leitungs-Duo. Sie finden: Eltern sollten es nicht direkt abblocken, wenn ihre Kinder Interesse an Youtube-Filmen haben. „Kinder freuen sich, wenn sich Eltern für ihr Hobby interessieren, egal ob es der Sportverein oder Youtube ist“, sagt Kyas. Kommunikation sei dabei das Wichtigste, gerade weil den Jugendlichen nicht immer die Gefahren bewusst seien, die entstehen, wenn sie Videos von sich im Netz hochladen. „Sie haben nicht immer auf dem Schirm, dass die Videos von jedem gesehen werden können, Filmmaterial geklaut und manipuliert und sogar gegen sie verwendet werden kann“, sagt El-Yassir.

Die Jugendlichen beim Youtube-Projekt in Rheydt wissen inzwischen schon recht gut über die Risiken Bescheid. Inas, die gerne einmal verschiedene Formate auf der Videoplattform ausprobieren würde, sagt: „Man muss aufpassen, dass man nicht sagt, in welcher Stadt man lebt oder auf welche Schule man geht“, sagt sie. Und auch darauf, was im Hintergrund so alles zu sehen ist – das könne auch viel über den Ort oder Privates verraten. „Ein bisschen Privatsphäre muss sein“, sagt sie.