Hilfe in Mönchengladbach : Telefonsprechstunde für Schüler

Mönchengladbach In der Corona-Zeit machen sich viele Sorgen über die schulische Entwicklung oder berichten von Gefühlen der Einsamkeit, von Ängsten oder Gereiztheit. Manchmal ist es schon entlastend, einfach über die Dinge zu sprechen, die einen beschäftigen.

Homeschooling ist für viele Familien eine große Belastung. In den Zeiten, in denen der Unterricht pandemie-bedingt gar nicht oder nur teilweise vor Ort in der Schule stattfinden kann, fehlt die direkte Anleitung durch Lehrkräfte. Die Kontakte zu Mitschülern können nicht mehr gepflegt werden. Und es gibt viel weniger Alltagsstruktur. Es ist nicht einfach, unter diesen Bedingungen die Lernmotivation zu erhalten. Viele machen sich Sorgen über die schulische Entwicklung oder berichten von Gefühlen der Einsamkeit, Ängsten oder Gereiztheit. Die Nerven „liegen blank“, und es gibt in vielen Familien zunehmend Spannungen und Konflikte.