Aktion in Mönchengladbach : Gesucht: Schmuck für Weihnachtsbäume

Mönchengladbach Das Quartiersmanagement plant eine Aktion mit Kita- und Grundschulkindern. Sie sollen Weihnachtbäume an der unteren Hindenburgstraße schmücken. Dafür wird noch Baumschmuck gesucht.

Der Weihnachtsbaumschmuck kann im Vodafoneshop an der Hindenburgstraße 150, bei Handyalarm24 an der Hindenburgstraße 167 oder in der Pop-up-Bibliothek im Vitus-Center unter dem Stichwort „Weihnachten auf der Unteren Hindenburgstraße“ bis zum 24. November abgegeben werden. Am Freitag, 26. November, werden die Bäume zwischen 10 und 16 Uhr von Kindern aus dem katholischen Kindergarten St. Albertus und der Kita Glühwürmchen sowie Jugendlichen aus dem Jugendzentrum STEP geschmückt. Wer die Aktion unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen. Im Anschluss wird eine kleine Weihnachtsfeier mit Feuerschale, Weihnachtstee und (Kinder)-Glühpunsch auf der Straße stattfinden. Die Händlergemeinschaft ist ein Zusammenschluss von 25 Händlerinnen und Händlern, die sich seit mehr als 15 Jahren für die Aufwertung der unteren Hindenburgstraße einsetzen.