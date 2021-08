Mönchengladbach: Experimente zum Selbermachen : Da schwitzt sogar die Pflanzenwelt

Antworten auf spannende MINT-Fragen und Experimente gibt es im „Sommer Camp“ und in der Rheinischen Post. Foto: elements of art / Matthias Brucklacher

Das „Sommer Camp“ des Wissenscampus e.V., NextMG e.V. und der MGconnect bietet vom 5. Juli bis 16. August kostenlose MINT-Kurse für Kinder und Jugendliche an. In der Rheinischen Post erscheint dazu wöchentlich eine Experimentieranleitung für zu Hause.

Und so geht´s Schiebt euren Ast so weit wie möglich in den Gefrierbeutel hinein, so dass nur noch ein Stück vom Zweig heraus schaut. Bindet dann den Gefrierbeutel mit der Kordel zu. Nun stellt ihr den Ast mit dem freiliegenden Ende ins Wasser. Jetzt ist Geduld gefragt. Lasst den Ast bis zum nächsten Tag im Wasser stehen.