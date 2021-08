Mönchengladbach: Experimente zum selber machen : Designt Euer eigenes T-Shirt!

Antworten auf spannende MINT-Fragen und Experimente gibt es im „Sommer Camp“ und in der Rheinischen Post. Foto: elements of art / Matthias Brucklacher

Das „Sommer Camp“ des Wissenscampus e.V., NextMG e.V. und der MGconnect bietet vom 5. Juli bis 16. August kostenlose MINT-Kurse für Kinder und Jugendliche an. In der Rheinischen Post erscheint dazu wöchentlich eine Experimentieranleitung für zu Hause.

Zunächst wascht und bügelt Ihr Euer T-Shirt. Platziert den Ausdruck Eures Motivs auf dem T-Shirt, so dass das Motiv auf dem T-Shirt liegt. Fixiert es an den Rändern mit Malerkreppband. Legt die Pappe unter den Stoff, so dass dieser zwischen dem Motiv und der Pappe liegt. Träufelt jetzt das Lavendelöl auf den Deckel und bestreicht mit dem Pinsel die Rückseite des Motivs. Achtet darauf, dass alle Stellen mit Öl benetzt sind, verwendet aber nicht zu viel, denn sonst verschwimmt der Druck. Nehmt nun Euren Kochlöffel und rubbelt fest und am besten mehrmals über jeden Millimeter des Motivs. Jetzt könnt Ihr die Vorlage vorsichtig entfernen. Bügelt den Stoff einige Minuten auf heißer Stufe, um den Druck zu fixieren. Legt dabei Backpapier zwischen Stoff und Bügeleisen, damit das Bügeleisen nicht verschmiert wird.