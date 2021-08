Mönchengladbach: Experimente zum selber machen : Wie mit dem Lotus-Effekt der Schmutz einfach abperlt

Mönchengladbach Das „Sommer Camp“ des Wissenscampus e.V., NextMG e.V. und der MGconnect bietet vom 5. Juli bis 16. August kostenlose MINT-Kurse für Kinder und Jugendliche an. In der Rheinischen Post erscheint dazu wöchentlich eine Experimentieranleitung für zu Hause.

Und so geht’s Nehmt das Lotusblatt zur Hand und träufelt ein bisschen Wasser auf den Lotus . Ihr werdet feststellen, dass sich Wassertropfen bilden werden, die anschließend abperlen. Nun schüttet ein wenig Schmutz – oder in unserem Fall Mehl – auf das Lotusblatt und fügt nun ein wenig Wasser hinzu. Die Wassertropfen saugen das Mehl auf und behalten seine Perlenform bei, sodass der „Schmutz“ ganz einfach abgeschüttelt werden kann.

Was passiert denn da? Erklärung von Junior-Uni-Dozentin Annika Spathmann: „Gerade in den Wintermonaten ist Schmutz an Kleidung und Schuhen nicht selten. Wäre es nicht toll, wenn der Schmutz an der Kleidung einfach abperlen würde? Der Lotus hat eine ganz besondere Oberfläche, bei der genau das geschieht, denn die Oberfläche dieser Pflanze ist – wenn man sie mit einem Mikroskop näher betrachtet – rau. Durch die raue Struktur des Lotusblattes haben Schmutz und Wasser weniger Berührungspunkte mit dessen Oberfläche. Hinzu kommt die Oberflächenspannung des Wassers, die dazu beiträgt, die Wasseroberfläche möglichst gering zu halten. So nehmen zum Beispiel Wassertropfen stets eine Kugelform an. Träufelt ihr ein wenig Wasser auf das Lotusblatt, perlen die entstandenen Wassertröpfchen einfach ab. Dieses Phänomen nennt man auch Lotus-Effekt.“