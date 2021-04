„Ohrenbibliothek“ in Mönchengladbach : So wirst Du Hörspielproduzent

Mönchengladbach Text schreiben, Rolle übernehmen, Ton aufnehmen – mit der Stadtbibliothek können Kinder von zehn bis 14 Jahren spannende Geschichten erleben.

Am Freitag, 23. April, von 15 bis 18 Uhr, am Samstag, 24. April, von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 25. April, von 14 bis 17 Uhr, erstellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektes eigene kleine Hörspiele aus ihrem Zimmer. Die Kids im Alter von zehn bis 14 Jahren agieren dabei selber als Hörspielautoren, Sprecher und Produzent. Gemeinsam wird der Text für das Hörspiel erarbeitet. Danach werden die Rollen verteilt. Durch kleine Sprechübungen werden die Kinder schnell zu „Profis“. Im letzten Schritt wird das Hörspiel digital bearbeitet und mit Geräuschen versehen. Digital angeleitet werden sie dabei in einem Zoom-Meeting von einem erfahrenen Hörfunk-Redakteur. Schritt für Schritt erarbeiten sie so ihr eigenes Hörspiel. Die Technik zur Hörspielproduktion (Laptop) wird dabei leihweise kostenlos von der Stadtbibliothek gestellt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.