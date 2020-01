Ratgeber : So gelingt der Einkauf mit dem Kind

Mönchengladbach „Kann ich das haben? Bitte, bitte, bitte.“ Einkaufen mit dem Nachwuchs kann manchmal ganz schön stressig sein. Sozialarbeiterin Claudia Bredt gibt Tipps, die die Nerven schonen.

Quengelware nennt man die verlockenden Angebote an der Supermarktkasse: Bonbons und Kaugummi, Schokolade, Überraschungseier. Bunt, süß und sehr reizvoll für Kinder, die im Einkaufswagen sitzen oder daneben stehen, während Mama oder Papa darauf warten, an die Reihe zu kommen, um ihre Einkäufe zu bezahlen. Die Kinder tun meist das, was die Marketingstrategen erwarten: Sie quengeln, und die Eltern geben um des lieben Frieden willens nach. Sie kaufen, was den Kindern ins Auge gesprungen ist. Sind ja auch nur Kleinigkeiten, beruhigen sie ihr elterlich schlechtes Gewissen.

Wie gehen Eltern am besten mit den Wünschen des Nachwuchses um? Schließlich möchten ja alle, dass es ihren Kindern gut geht. „Das Beste für das Kind ist definitiv nicht immer ein Ja“, sagt Claudia Bredt. Sie ist Sozialarbeiterin und Präventionsexpertin bei der Schuldnerberatung Mönchengladbach. Regelmäßig bietet sie in Familienzentren Kurse zum Umgang mit Geld und zum Thema Einkaufen mit Kindern an. Sie weiß, was Eltern bewegt, gerade auch die, die wenig Geld zur Verfügung haben. „Viele möchten, weil sie selber nichts hatten, ihren Kindern alles bieten“, sagt Bredt. Aber der Umgang mit Geld wird von den Eltern erlernt. Kinder, die nicht lernen, dass Geld eine begrenzte Ressource ist, werden als Jugendliche und junge Erwachsene in die Schuldenfalle tappen. Auch, aber nicht nur deshalb ist es wichtig, mit Kinder über Geld zu reden. Über das, was man hat und ausgeben kann und über das, was vielleicht nicht da ist. Über Dinge, die man unbedingt braucht und andere, auf die man verzichten oder warten kann. So zu tun, als sei Geld unbegrenzt vorhanden, bringt jedenfalls allen Beteiligten nichts. Es ist ja eben nicht wie durch Zauberhand einfach so im Geldautomaten und wartet darauf, abgeholt zu werden. Wie aber vermittelt man das Thema Finanzen am besten? „Wenn die Kinder noch klein sind und kein Verständnis für Zahlen haben, kann man ihnen mit Bauklötzen erklären, wofür das Geld im Monat ausgegeben wird“, erklärt die Sozialarbeiterin. Von zehn Bauklötzen braucht man zum Beispiel vier für das Wohnen, zwei für Strom, Wasser, Heizung, wieder andere für Lebensmittel und Kleidung. Das begreifen auch die Kleinen.