Schüler-Kolumne : Schule am Esstisch

Mönchengladbach Normalerweise klingelt bei Luna um 6 Uhr morgens der Wecker. Jetzt nicht. Jetzt ist alles anders.

Mama kommt in die Küche, gefolgt von meiner siebenjährigen Schwester Stella, die normalerweise die zweite Klasse besucht. Um 9 Uhr geht für uns die Schule am Esstisch los, was Mama so entschieden hat, um Struktur in unseren Alltag zu bringen.