Schüler-Kolumne : Freundschaften ohne Grenzen

Mönchengladbach Schülerin Luna Romboy schreibt, wie die Corona-Krise ihr Leben beeinflusst. Diese Woche geht es um ihre Freundschaft zu einer spanischen Partnerschülerin.

Man kann sich schon daran gewöhnen, sich morgens nur in Joggingsachen ins provisorische Klassenzimmer in Form unseres Esszimmers zu begeben und sich seine Schulstunden selber einzuteilen. Auch meine siebenjährige Schwester Stella macht gute Fortschritte – dank des Privatlehrers an ihrer Seite – in Form meiner Mutter.