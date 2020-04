Eltern-Ratgeber : „Ich will keine Schuhe anziehen“

Ein dreijähriger Junge zeigt mit deutlicher Körpersprache seinen Trotz und eine Verweigerung. Foto: dpa

Mönchengladbach Mit zwei Jahren beginnen Kinder, ihre Grenzen auszutesten. Für Eltern kann das sehr anstrengend sein. Eine Erzieherin erklärt, welche Strategien in der Trotzphase helfen.

Irgendwann wird die Corona-Krise vorbei sein. Dann müssen morgens wieder alle pünktlich das Haus verlassen, die Kinder rechtzeitig in Kita und Schule ankommen, die Eltern an ihrem Arbeitsplatz. Der Morgen verläuft in vielen Familien deshalb oft recht hektisch. Eine Katastrophe, wenn dann noch ein Zweijähriger in der Trotzphase beschließt, keine Schuhe anziehen zu wollen. Oder unbedingt im Lieblings-T-Shirt in die Kita will, obwohl draußen arktische Temperaturen herrschen. Oder endlos am Frühstückstisch sitzt und nicht fertig wird, während den Eltern die Zeit davonläuft.

Die kindliche Trotzphase zerrt nicht nur an den Nerven der Eltern, sie verunsichert sie auch. Welche Reaktion ist richtig? Bringt man ein Kind im Notfall im Schlafanzug in die Kita? Wie schafft man es, Streit und Gebrüll zu vermeiden? Haben andere Familien die gleichen Probleme oder steht man allein damit da? „Das Thema Trotzphase bewegt Eltern sehr“, sagt Luisa Schröder. Die 31-Jährige ist Erzieherin und führt als Referentin der Familienbildungsstätte regelmäßig Veranstaltungen für Eltern durch. „Viele sind sehr erleichtert, wenn sie bei solchen Themennachmittagen erfahren, dass nicht nur ihr Kind sich so verhält“, stellt sie fest. Das Wissen, dass es sich um eine Phase handelt, die die meisten Kinder mehr oder weniger intensiv durchleben, entlastet Eltern, die sonst unter Umständen die Fehler bei sich suchen und an ihrer Erziehungskompetenz verzweifeln. „Es tut gut zu hören, dass es normal ist“, sagt die Erzieherin.

Info Was in der Trotzphase passiert und wie das Kind reagiert Dauer Sie kann schon mit zwei Jahren beginnen und erst mit sechs Jahren enden. Meistens entwickelt sie sich aber eher zurück. Anzeichen Schreien, strampeln, auf den Boden stampfen, mit Fäusten gegen Türen trommeln, im schlimmsten Fall auch den Kopf wiederholt gegen die Wand schlagen. Je nach Ausprägung des Temperaments sind die Anzeichen unterschiedlich stark.

Wie aber reagiert man richtig auf die Trotz- und Wutanfälle des eigenen Kindes? Erst einmal ist es wichtig, zu wissen, dass das Kind mitten in der Selbstfindungsphase steckt. Es will herausfinden, was es selbst bestimmen kann, wie weit es gehen kann, wo die Grenzen sind. Zeitdruck wie am frühen Morgen eignet sich ganz besonders gut, um sich auszuprobieren. „Das Kind hat dann die Eltern in der Hand“, erklärt Schröder. Deswegen empfiehlt sie, den Druck aus der Situation herauszunehmen, indem Dinge anders organisiert werden. Wenn morgens oft um die richtige Kleidung gestritten wird, kann es entspannend sein, die Kleidung schon am Abend zuvor gemeinsam mit dem Kind herauszusuchen. „Damit das Kind mitentscheiden kann, stellt man zwei Kleidungsstücke zur Wahl“, sagt die Erzieherin. Im Winter sollten das dann zwei Winterpullis sein, so vermeidet man den Streit ums T-Shirt bei Minustemperaturen. „Trotzdem wird das Kind einbezogen und in seiner Autonomie gestärkt“, erklärt Schröder. Aber es gibt auch Eltern, die gehen – durchaus erfolgreich – anders mit der Situation um: Sie lassen das Kind das T-Shirt im Winter ruhig anziehen und geben ihm einen warmen Pullover in die Kita mit.

Zieht sich das Frühstück endlos hin, weil das Kind herumtrödelt, rät Schröder zu einer Kurzvariante. „Nur eine Kleinigkeit zu Hause und das Hauptfrühstück in der Kita“, erklärt sie. Es kann auch hilfreich sein zu überdenken, welches Elternteil morgens welche Aufgaben übernimmt. Vielleicht entspannt es die Situation, wenn Papa und nicht Mama die Kinder weckt. Oder ein Kind zur Schule bringt.

Erzieherin Luisa Schröder bietet in der Familienbildungsstätte regelmäßig Veranstaltungen für Eltern an. Foto: L. Schröder. Foto: Luise Schröder