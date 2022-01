Neues Angebot bei Frauenärzten in Mönchengladbach : Lotsendienst für einen guten Start mit Baby

Neues Angebot bei Frauenärzten in Mönchengladbach

In vielen Mönchengladbacher Praxen wird der Lotsendienst bereits angeboten. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Mönchengladbach Seit 2019 gibt es einen Lotsendienst bei Kinder- und Jugendärzten. Nun können sich auch werdende Eltern beraten und betreuen lassen. Fünf gynäkologische Praxen bieten den Dienst ebenfalls an.

Seit dieser Woche bietet die Fachstelle Frühe Hilfen des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie neben dem bestehenden Lotsendienst in Kinder- und Jugendarztpraxen nun auch den Lotsendienst in gynäkologischen Praxen an. Das Projekt wird über das Förderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ finanziert.