Ärgernis in Mönchengladbach : Plötzlich war der Spielplatz weg

Mönchengladbach Rutschen, klettern, wippen – das wäre für Kinder im Mönchengladbacher Stadtteil Venn beinahe nicht mehr möglich gewesen. Denn dort wurden Spielflächen geräumt. Das war zwar so geplant, aber erst wenn der große neue Spielplatz fertig ist. Und das dauert noch.

Dorothea Zingsem erinnert sich noch genau an die verdutzten Gesichter der Kinder: Sie wollten auf dem Spielplatz Grottenweg wippen, doch plötzlich waren die Geräte weg. Auch das Karussell war verschwunden. Die einzigen Geräte, die dort noch standen, waren eine kaputte Rutsche und eine angeblich defekte Kletterspinne. Dafür war alles Intakte futsch. Zwar hatte auch Anwohnerin Dorothea Zingsem gehört, dass der alte Spielplatz irgendwann verschwinden soll, „aber das sollte erst geschehen, wenn mit dem neuen Baugebiet begonnen wird, im Zuge dessen auch ein neuer großer Spielplatz entstehen soll“, sagt sie und fügt gleich an: „Für das neue Wohngebiet ist noch nicht einmal ein Investor gefunden.“

In Venn hätte es aber beinahe „nix“ statt „Uralt-Spielplätze“ gegeben. „Logik spielt auch bei Logistik eine Rolle“, sagt Dorothea Zingsem. Sie wandte sich an Bezirksvertreterin Manuela Luhnen. Die konnte bewirken, dass wenigstens ein paar Spielgeräte auf die alten Spielplätze zurückkommen. „Am Grottenweg wurde der Sand ausgetauscht, und es wurden auch kleinere Hopser aufgestellt“, sagt sie. Und auch am Poether Weg sollen wieder Spielmöglichkeiten entstehen, wenn auch in abgespeckter Form.