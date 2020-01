Besuch beim Oberbürgermeister : Rathaus empfängt rund 50 Sternsinger

Gladbach Oberbürgermeister Reiners empfing auch in diesem Jahr die Sternsinger, die sich an der Spendensammlung für Kinder im Libanon beteiligen.

Circa 50 Kinder mit ihren Familien sind in der Citykirche zusammengekommen. Die Erwachsenen nehmen im hinteren Teil auf Stühlen Platz, die Kleinen sitzen auf den Boden vor dem Altar. Gehüllt sind sie in Samtumhänge, auf ihren Köpfen sitzen goldene Kronen. In der Kirche findet der regionale Sternsingerempfang mit anschließendem Besuch beim Oberbürgermeister statt.