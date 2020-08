Unterstützungsprojekt in Mönchengladbach : Neues Hilfsangebot für 15- bis 25-Jährige

Das Projekt U25 will sich in Mönchengladbach um Jugendliche und Heranwachsende kümmern, die obdachlos sind oder auf die schiefe Bahn gerieten. Foto: Getty Images/iStockphoto/Rawpixel

Mönchengadbach Das Projekt in Mönchengladbach kümmert sich um ausgegrenzte Jugendliche, die verschuldet oder unverschuldet durch das soziale Netz gefallen sind.

Die Stadt Mönchengladbach hat jetzt eine „U-Bahn Station“, die U25 an der Lüpertzender Straße 125. Hinter der Adresse verbirgt sich zentral in Mönchengladbach und in fußläufiger Nähe zum Jugendzentrum Step eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. Das zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt U25 als niederschwelliges Angebot eines offenen Treffs basiert auf einer Zusammenarbeit des Reha-Vereins mit dem Jobcenter und der städtischen Jugendhilfe. „Das Leben in die richtige Linie bringen“, so umschreibt Dieter Schax vom Vorstand des Vereins die Stoßrichtung des Projekts, das sich in erster Linie um psychisch kranke, zum Teil ausgegrenzte Jugendliche kümmert. Viele von ihnen, oft ohne Schul- und Berufsabschluss, ohne festen Wohnort und finanzieller Absicherung, verschuldet oder unverschuldet, sind durch das soziale Netz gefallen. Sie sollen aufgefangen werden.