Schüler in Mönchengladbach : Verein hilft bei Hausaufgaben

Schüler in Mönchengladbach

Rheydt Ein neuer Verein bietet Schülern Hilfe bei Hausaufgaben an. Das Angebot ist kostenlos.

In Mönchengladbach hat sich ein neuer Verein gegründet, der sich „Schola Vitae“ nennt, also Schule fürs Leben. Ziel des Vereins ist ein kostenloses Angebot von Hausaufgaben-Betreuung im Stadtgebiet. Über das Begleiten der Hausaufgaben hinaus sollen auch Ausflüge und andere Aktionen ermöglicht werden. Dazu soll zum neuen Schuljahr 2019 eine erste Gruppe in Rheydt angeboten werden. „Wir wollen ein Angebot für Schulkinder schaffen und damit einen kleinen Beitrag zur Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit leisten“, sagt der Vorsitzende Lukas Joeckel.