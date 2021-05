Spielplatzunterhaltung in Mönchengladbach : Neue Spielgeräte für Wickrath

Mönchengladbach Ein Spielturm bietet verschiedene Klettermöglichkeiten. Für die kleineren Kinder gibt es zwei Federwippen. Und für Eltern stehen nun neue Bänke bereit.

Die Spielgeräte des Spielplatzes an der Lortzingstraße in Wickrath haben ihre besten Tage hinter sich. Darum hat das Team der Mags-Spielplatzunterhaltung sie abgebaut und mit Mitteln des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie durch vollkommen neue Geräte ersetzt. Jetzt können die Kinder nicht nur auf einer neuen Rutsche hinunterrutschen, sondern sie auf vielfältige Weise erklimmen. Denn der neue Spielturm bietet verschiedene Klettermöglichkeiten. So können die Kinder über Sprossen, an einer steilen Wand mit Seil oder an einem Brett auf den Turm klettern. Für die kleineren Kinder gibt es auf dem Spielplatz nun zwei Federwippen: eine blaue in Form einer Robbe und eine rote, die wie ein kleines Motorrad aussieht. Das alte Karussell wurde durch ein vollkommen überarbeitetes Modell ausgetauscht. Die Sitzflächen wurden erneuert, das Kugellager für flotte Drehungen aufbereitet und mit einem neuen Anstrich versehen. Auch die Schaukel hat das Team der Spielplatzunterhaltung wieder auf Vordermann gebracht. Der alte Sandkasten ist verschwunden. „Den haben wir nicht mehr aufgebaut. Aber dafür ist die Sandfläche nun viel größer und mit neuem Sand versehen worden“, betont Mustafa Cemek, Leiter der Mags-Spielplatzunterhaltung. An die Eltern wurde auf dem 1234 Quadratmeter großen Gelände des Spielplatzes ebenfalls gedacht. Für sie stehen nun neue Bänke bereit, um den Kindern beim Spielen zusehen zu können. Auch die alten Mülleimer wurden ausgetauscht.