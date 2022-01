Schulleiterin in Mönchengladbach : „Gesamtschularbeit ist auch Stadtteilarbeit“

Mönchengladbach Schon während ihrer eigenen Schulzeit hat Heike Otto festgestellt, wie unterschiedlich der Lernort Schule sein kann und mit welchen unterschiedlichen Konzepten man Schülern Wissen und Werte vermitteln kann.

Damit war der Grundstein für die Begeisterung für Schulentwicklung und Didaktik gelegt. Während ihres Lehramtstudiums der Germanistik und Biologie in Hessen nutzte Heike Otto Chancen, um an verschiedenen Schulen zu hospitieren „Ich war an der Laborschule Bielefeld, einer Schule, wo die Kinder von der Kita bis zur Uni auf einem Campus bleiben können, und an der Freien Schule Frankfurt und an der Offenen Schule Waldau, einer integrierten Gesamtschule“, sagt Heike Otto. Das Konzept der Integrierten Gesamtschule, wo Kinder egal ob mit einer Hauptschul-, Gymnasial-, oder Realschulempfehlung gemeinsam und nach ihrem individuellen Leistungsniveau unterrichtet werden, überzeugte die Pädagogin. Daher zögerte sie nicht lange und bewarb sich nach ihrem Referendariat an einem altsprachlichen-humanistischen Gymnasium in Moers, auf die Stelle an der Gesamtschule Rheydt-Mülfort. „Es war damals alles im Aufbruch an der Schule. Es gab eine Schulentwicklungsgruppe, in der ich mich engagiert habe“, erinnert sie sich. Diese Zeit prägt sie sehr. Sie bildet sich weiter fort, übernimmt sechs Jahre die didaktische Leitung, wird Schulentwicklungsberaterin bei der Bezirksregierung Düsseldorf und betreut in verschiedenen Kommunen den Schulversuch Talentschule. Aber auch der Teamgedanke, der an der Schule einen zentralen Stellenwert einnimmt, beeindruckte Otto nachhaltig.