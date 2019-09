Naturpädagogik : Große Abenteuer für kleine Leute

Mönchengladbach Mauselöcher werden erforscht, Frösche durch die Lupe studiert, und aus einem Ast wird im Handumdrehen eine Wippe. In der Waldspielgruppe erleben Kleinkinder die Natur mit allen Sinnen.

Ein herbstlich blauer Himmel wölbt sich über dem Rheydter Stadtwald. Auf den Wegen sind Spaziergänger und Jogger unterwegs, und auf dem Spielplatz toben Kinder. Abseits der Wege jedoch, für städtische Verhältnisse tief im Wald, ist eine besondere Gruppe unterwegs. Zehn Kinder, die meisten ungefähr zwei Jahre alt, erkunden die Natur, sammeln, beobachten, laufen, fallen hin und stehen wieder auf. Jetzt haben sie etwas Neues entdeckt: auf dem Platz, auf dem sie und ihre erwachsenen Begleiterinnen eine kleine Rast gelegt haben, liegt ein gebogener Ast. Finja, Melina, Paul und Felix nutzen ihn als Wippe. „Das haben sie sich gerade selbst ausgedacht“, sagt Pia Friedl, angehende Kindheitspädagogin und Kursleiterin. Der Ast hatte auch schon in der vergangenen Woche an dieser Stelle gelegen, aber seine Möglichkeiten blieben bis eben noch unerkannt.

Den Kindern wird es so schnell nicht langweilig im Wald. Wie auch, es gibt ja so viel zu sehen und so viele Dinge zu finden und zu erproben. Pauline hat eine Tasche voll Tannenzapfen und Eicheln gesammelt. „Die nehmen wir mit nach Hause“, sagt Paulines Mutter Hanne. Die Waldspielgruppe der Familienbildungsstätte sei ein echter Glücksfall für sie. „Pauline ist eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter. Sie ist bei jeder Wetterlage am allerliebsten draußen.“