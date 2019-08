Für einkommensschwache Familien : Mehr Geld für Bildung und Teilhabe

Mönchengladbach Künftig bekommen Kinder und Jugendliche für Aktivitäten in der Freizeit und der Schule 150 Euro im Jahr. Außerdem ist Nachhilfe kostenfrei. Insgesamt sind in Mönchengladbach rund 7900 Kinder betroffen.

Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien werden ab dem 1. August besser dabei unterstützt, an Aktivitäten und Angeboten in der Freizeit, in der Kita oder in der Schule teilzunehmen. Grund ist, dass die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket steigen. Wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Gülistan Yüksel mitteilte, sind davon in Mönchengladbach rund 7900 Kinder betroffen, deren Familien Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen. Bisher bekommen Schüler jährlich 100 Euro aus dem Paket. „Dank der Verbesserung des Leistungspakets werden sie ab dem kommenden Schuljahr mit 150 Euro unterstützt. Davon können Stifte, Hefte oder auch eine Lern-App gekauft werden“, so Yüksel. Außerdem gibt es in den Schulen und Kitas für alle anspruchsberechtigten Kinder ein kostenloses warmes Mittagessen – bisher mussten Eltern einen Eigenanteil beisteuern.