Geschlossene Schulen in Mönchengladbach : So gelingt das Lernen zu Hause

Lehrerin Melanie Hartl unterrichtet ihre Kinder Florian (11) und Lena (9) zu Hause. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mönchengladbach Wie schaffen es Eltern, ihre Kinder zum Erledigen der schulischen Aufgaben zu motivieren, wenn die Schule wochenlang ausfällt? Melanie Hartl, Mutter von zwei Kindern und selbst Lehrerin, gibt Tipps.

Zuerst haben die Kinder gejubelt: sie dachten, die geschlossenen Lehranstalten bescheren ihnen fünf Wochen Osterferien. Aber weit gefehlt – die Schulen stellen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung und verteilen per Email Aufgaben. Jetzt soll zu Hause gelernt und gearbeitet werden. Das stellt Familien vor besondere Probleme. Wie die Kinder zum Arbeiten motivieren? Wie die Pausen oder die Freizeit planen und gestalten? Melanie Hartl ist Lehrerin für Deutsch und Erziehungswissenschaften am Math.-Nat.-Gymnasium und Mutter von zwei Kindern. Sie ist also privat mit der Situation konfrontiert wie so viele Familien im Lande, hat aber auch einen professionellen Blick auf die Lage.

„Das Wichtigste“, sagt sie, „sind feste Strukturen. Wir haben uns in der Familie auf einen gemeinsamen Zeitplan verständigt.“ Ihr Sohn Florian ist 11 Jahre und geht in die 6. Klasse, Tochter Lena ist 9 Jahre und besucht die 4. Klasse. Morgens um halb neun sitzt die Familie beim Frühstück, ab 9 Uhr beginnt die Arbeitsphase. „Die Kinder setzen sich zu Anfang Ziele und legen fest, wie weit sie kommen möchten“, erklärt Hartl. Auch sie selbst sitzt am Schreibtisch und beschäftigt sich beispielsweise mit den Abiturvorbereitungen. „Ich bin natürlich schon in einer komfortablen Situation, weil ich jetzt zu Hause bin. Außerdem sind die Kinder es gewohnt, dass ich auch zu Hause arbeite, dass Daheimsein also nicht automatisch gleich Freizeit ist“, sagt Hartl.

Info Tipps zum häuslichen Lernen vom Math.-Nat.-Gymnasium Hilfestellung Auf seiner Internetseite hat das Math.-Nat.-Gymnasium Tipps verfasst, wie das Lernen zu Hause besser gelingen kann. Nicht nur für Gymnasiasten ist das interessant, denn dort finden sich auch allgemeine Hinweise, wie Schüler ihren Lerntag in Eigenverantwortung organisieren können. Internetadresse

https://www.math-nat.de/20200229-corona/

Die Arbeitsphase dauert 90 Minuten, dann folgt eine Pause von einer halben Stunde, anschließend werden noch einmal 90 Minuten gearbeitet. „Wenn wir die selbst gesetzten Ziele erreicht haben, gibt es auch eine Belohnung“, erklärt Hartl. In Zeiten, in denen Kinos, Schwimmbäder und selbst Spielplätze geschlossen sind, bestehen die Belohnungen aus den kleinen Dingen des Lebens: das Lieblingsessen wird gekocht, ein Kuchen gebacken, abends eine DVD geguckt. Aber auf Dauer, meint die Pädagogin, kommt man vielleicht auch ohne Belohnungen aus. „Heimbeschulung basiert auf Selbstständigkeit“, stellt sie fest. „Vielleicht ist es gut, jetzt die Grundtugenden Fleiß, Disziplin und Sorgfalt, die lange Zeit zu wenig geschätzt wurden, wieder in den Blick zu nehmen.“ Es sei ein großartiges Gefühl, etwas geschafft zu haben, was man sich vorgenommen habe. Also eigentlich Motivation genug, um zu arbeiten und zu lernen. Intrinsische Motivation nennt sich das, die Motivation von innen heraus.

Aber die intrinsische Motivation ist nicht allgemein verbreitet und nicht alle Eltern sind zu Hause und merken, ob die Kinder die Arbeits- und Pausenphasen entsprechend umsetzen. „Auch dann kann man Dinge vorgeben, die innerhalb des Tages abgearbeitet und abgehakt werden“, sagt Hartl. Dazu kann auch das Ausräumen des Geschirrspülers gehören, denn: „Beschäftigung tut gut. Wir würden wohl alle in den Tag hinein leben, wenn wir keine Aufgaben hätten, aber es würde uns nicht zufrieden stellen.“