Projekt mit Kindern in Mönchengladbach : Kunstwerke aus Fundstücken

Mönchengladbach Kinder aus der Stadt beteiligten sich am Projekt „Natur zum Weiterflüstern“ mit der bildenden Künstlerin und Projektleiterin Christiane B. Bethke.

Zweige, Zapfen und bunte Blätter, die sich zu kreisförmigen Mustern zusammenfügen: Am Freitag, 19. November, entsteht ab 14.30 Uhr im Bellerpark, auf der großen Wiese in der Nähe des Spielplatzes, eine riesige temporäre Bodeninstallation aus Naturmaterialien. Zehn Kinder des Steps und zehn Kinder des Internationalen Kinderzentrums in Odenkirchen, die zuvor parallel zu diesem Thema im Kunstprojekt „Naturkunst zum Weiterflüstern“ gearbeitet haben, treffen für diese Abschlussaktion zum ersten Mal aufeinander. Fotoausdrucke, die Arbeiten der letzten Wochen zeigen, werden zwischen den Bäumen an einer Kordel hängen und Einblicke in die Projektarbeit geben. „Ich bin gespannt, wie die Kinder zusammenarbeiten“, so Christiane B. Bethke, bildende Künstlerin und Projektleiterin. „Ihre Arbeiten haben sie schon regelmäßig voneinander auf Fotos gesehen und sich gegenseitig davon inspirieren lassen.“ Mit Hilfe von Neugier, wachen Augen und fleißigen Händen wurden zuvor für das Projekt unterschiedliche Formen, Größen und Farben von Blättern und Zweigen in der Natur gesammelt und allein oder im Team zu Rosetten, Mandalas oder Mustern zusammengefügt. Bei schlechtem Wetter wurden die Fundstücke in einer Werkstatt kreativ bearbeitet. Die Kinder erlebten dabei Ästhetik, Auseinandersetzung, Verantwortung, Bewegungsfreude und Kreativität. „Naturkunst zum Weiterflüstern“ ist ein Projekt aus der Reihe „Fuchsclub – Kultur für Neugierige“ des Mönchengladbacher Bündnis für kulturelle Bildung: der SKM Rheydt, das Jukomm und das Kulturbüro der Stadt Mönchengladbach werden unterstützt durch Förderprogramm des Bundesverbandes Bildender Künstler und Künstlerinnen „Wir können Kunst“ im Rahmen von „Kultur macht stark“.