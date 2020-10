Kolumne Denkanstoß : Singe, wem Gesang gegeben

Mönchengladbach Unser Autor kann nach eigenen Angaben nicht singen, aber er vermisst es doch: „Ich ertappe mich, dass ich unbedingt singen möchte, gleichgültig, ob die Nachbarn rechts und links den Kopf schütteln, weil ich den Ton nicht treffe.“

Am Beginn der Corona-Zeit wurde das Singen in Kirchen verboten. Inzwischen ist es erlaubt, mit Abstand und mit Maske zu singen. Ich ertappe mich, dass ich unbedingt singen möchte, gleichgültig, ob die Nachbarn rechts und links den Kopf schütteln, weil ich den Ton nicht treffe. Mitbrummen möchte ich. Durch Corona habe ich gelernt, wie wichtig Singen ist, mit oder ohne richtige Töne. Hauptsache, ich klinke mich in die Melodie ein und spüre die anderen neben mir. Über die verlorene Gemeinschaft leiden die Chöre besonders.