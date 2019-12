Kolumne : Als Großeltern dürfen wir die Enkel verwöhnen

Mönchengladbach Eltern müssen erziehen, Großeltern dürfen alle Regeln brechen.

Eltern zu sein ist schon etwas ganz Besonderes, aber Großeltern zu sein ist das i-Tüpfelchen des Glücks. Mein Mann und ich waren immer sehr gerne Eltern, auch wenn es manchmal Tage gab, an denen die Sprösslinge uns ganz schön Nerven gekostet haben. Vor allem als sie älter wurden und die pubertierenden Wortgefechte begannen. Heute schmunzeln wir „Alten“ manchmal, wenn wir zwischen unseren Kindern und ihren Kindern ähnliche Diskussionen hören. Auf jeden Fall haben wir alle zusammen auch diese Zeiten gut überstanden, und letztendlich nehmen in unserer Erinnerung doch die schönen Augenblicke viel mehr Raum ein. Das Lachen mit unseren Kindern, zu sehen dass sie im Leben angekommen sind, auch schwierige Situationen meistern können, einfach den Weg zum Glück gefunden haben. Die Erfahrungen, die wir als Eltern mit unseren Kindern gesammelt haben, lassen uns die Momente mit den Enkeln so genießen. Wir dürfen einfach nur die schönen Dinge mit ihnen machen.