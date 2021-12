Aktion in Rheydt : Kita-Kinder schmücken Tannenbäume

Mönchengladbach In Rheydt hängen Pfeifenreiniger in Weihnachtsbäumen. Gebastelt haben diesen Schmuck Kita-Kinder. Sie durften Bäume gestalten. Zu Besuch kam dazu auch ein Clown.

So viele Weihnachtsbäume wie in diesem Jahr hat es in der Rheydter City noch nie gegeben. Die Spendenbereitschaft und Unterstützung war riesengroß. Selbst im Theater wurde für Bäume Geld gesammelt. Nun sieht man vor vielen Geschäften Tannenbäume mit Schleifen in Gold-Weiß. Einige Händler haben ihre Bäume auch ganz individuell geschmückt – wie die Kita-KInder das auch getan haben.