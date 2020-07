Musikschule Mönchengladbach : Jugendsinfonieorchester probt unter freiem Himmel

Mönchengladbach Nach langer Pause durfte das Jugendsinfonieorchester Mönchengladbach wieder proben. Die Musiker trafen sich auf der Berggartenwiese und übten erstmals „Il Ludovico Sorridente“ – eine Komposition von Rüdiger Blömer zum Beethovenjahr.

„Es war, wie wenn es in der Wüste regnet“, sagt Frederik Abts über die erste Probe des Jugendsinfonieorchesters der Musikschule. „Dreieinhalb Monate musste ich darauf warten.“ Am ersten Tag der Sommerferien probten der 15-jährige Geiger und knapp 50 weitere Orchestermitglieder zum ersten Mal seit dem Lockdown wieder – auf der Berggartenwiese zwischen Musik- und Volkshochschule. „Ich wollte, dass sie mit dem Gefühl von Zusammengehörigkeit und dem gemeinsamen Klangerlebnis in die Ferien gehen“, sagt Musikschulleiter Christian Malescov, der das Orchester dirigiert.