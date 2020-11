Theater-Workshop : Schauspieler Julius d’Silva am Hugo

Mönchengladbach Dem Schauspieler gelang es im wahrsten Sinne des Wortes spielend, die Schüler durch verschiedene theaterpädagogische Übungen in die Welt Shakespeares eintauchen zu lassen.

Mit großer Leidenschaft ermöglichte Englisch-Lehrerin Nilüfer Ulusoy-Schmitz ein Theatererlebnis der besonderen Art. Die Pädagogin schaffte es, Julius d’Silva, Darsteller in der Netflix -Serie „The Crown“ und Mitglied der Royal Shakespeare Company London, für einen Theater-Workshop an die Brucknerallee in Rheydt zu holen.

Ganz nach dem Motto „from page to stage“ – also von der Buchseite auf die Bühne – führte der renommierte Schauspieler seine Schützlinge an klassische Szenen und Monologe aus „Ein Sommernachtstraum“ und „Hamlet“ heran – und natürlich war in diesem Rahmen der unsterbliche Monolog „To be or not to be“ die schönste Herausforderung.