„Squid Games“ :  Jugendamt warnt vor gefährlichen Spielen

Mönchengladbach Bei der Streamingserie „Squid Game“ sollten Eltern die Altersfreigabe ab 16 Jahren berücksichtigen, warnt der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie. Denn auch auf den Schulhöfen in der Stadt werden die Spiele nachgestellt.

Der städtische Fachbereich Kinder, Jugend und Familie ist besorgt wegen eines Trends, der auch in Mönchengladbach deutlich zu spüren ist: Denn auch hier sieht man auf Schulhöfen und Spielplätzen vermehrt Kinder das alte und beliebte Kinderspiel „Ochs am Berg“ spielen: Ein Kind ist der „Ochs“ steht mit dem Gesicht anderen Kindern abgewandt (am „Berg“). Die Mitspielenden stehen in einer Reihe etwa 20 bis 30 Meter vom Ochs entfernt. Der Ochs ruft: „Eins – zwei – drei – vier – Ochs am Berg.“ Während er zählt, dürfen sich die Kinder schrittweise auf den Berg zubewegen. Beim Wort „Berg“ dreht sich der Ochs um, und alle Kinder der Gruppe müssen in ihrer Bewegung verharren. Schafft es ein Kind, den Berg zu erreichen, hat es gewonnen. Das Spiel an sich ist harmlos, wenn es da nicht die Parallele zu „Squid Game“ gäbe.