Freizeitangebote in Mönchengladbach : Eine Freizeitkarte für junge Leute

Die Jugendmap-mg ist online. Foto: Stadt MG

Mönchengladbach Wer wissen will, wo er was in der Freizeit unternehmen kann, findet im Netz jetzt Angebote die sich speziell an junge Leute richten.

Eine neue Webseite für junge Leute ist da: Die Jugendmap-mg ist ein digitales Format, das Angebote übersichtlich auf der Stadtkarte von Mönchengladbach anzeigt. Dabei sind die Informationen kurz und überschaubar gehalten und verweisen auf weitere Plattformen wie Instagram, um stets aktuell zu sein. Das Format ist offen und erweiterbar.

Jugendliche erhalten hier schnell einen Überblick darüber, welche Jugendeinrichtungen in ihrer Nähe sind und welche Schwerpunkte dort angeboten werden. So ist es einfach, Plätze zu finden, um Freizeit aktiv zu gestalten, Freunde zu treffen und den eigenen Interessen nach zu gehen. Ob Musik, Skaten, Kunst oder auch digitale Angebote: Die Angebotspalette der Aktivitäten ist groß. Zusätzlich gibt es auch immer ein offenes Ohr und Unterstützung durch professionelles Personal. Zudem sind die aktuellen Hall of Fames dargestellt, an denen Graffitikunst herzlich willkommen ist.

Die Jugendlichen können die Orte mitgestalten und für sich entdecken. Bei der Jugendmap-mg stehen die Informationen, bezüglich der Angebote für die Zielgruppe im Vordergrund. Diese Grundidee stand für die Gründer der Plattform an erster Stelle. Zu der Gründungsgruppe gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von städtischen und freien Trägern der Jugendarbeit sowie der Fachstelle für Jugendpartizipation der Stadt Mönchengladbach „youthbeyond“. Das Format wurde gemeinsam entwickelt. Dabei ist der Arbeitskreis offen für Ergänzungen und freut sich auf das Feedback der Jugendlichen. Dafür können sie gerne Kontakt mit „Youthbeyond“ aufnehmen, um Ideen einzubringen. Anregungen können auch an die jeweiligen Mitarbeiter der Einrichtungen gerichtet werden.

(RP)