Ernährung für die Kleinen : Ein Restaurant für Kinder

Mönchengladbach In der „Cantina Nest“ im Jugendclubhaus Westend sorgen ehrenamtliche Helfer dafür, dass die Kinder nicht mit leerem Magen Hausaufgaben machen. Mädchen und Jungen lernen dort auch Tischmanieren.

„Wann kommst du wieder kochen?“ Diese Frage hat Renate Bongartz-Thyssen während der Corona-Zwangspause oft von Kindern gehört, die ihr über den Weg liefen. Das hat sie gefreut, aber auch ein wenig bedrückt. Denn sie weiß, dass etlichen der Kinder die warme Mahlzeit am Tag fehlt, wenn das Kinderrestaurant geschlossen hat. Natürlich gilt das nicht für alle. Die siebenjährige Nina zum Beispiel erzählt, dass zu Hause gekocht und auch selbst Eis gemacht wird. Aber: „Es gibt tatsächlich viele Eltern, die nicht kochen können“, sagt die 65-Jährige. „Manchen ist es einfach egal, aber andere wissen wirklich nicht, wie es geht. Sie haben noch nie eine Kartoffel geschält oder einen Blumenkohl gekocht.“

Aktuell werden bis zu 50 Essen am Tag ausgegeben

Die „Cantina Nest“ gibt es seit zehn Jahren. Renate Bongartz-Thyssen war damals nicht nur Vorsitzende des Interkulturellen Familienverbandes, sondern arbeitete auch als Honorarkraft in der Hausaufgabenbetreuung des Jugendzentrums im Westend. „Ich merkte schnell, dass es Kinder gab, die um halb drei am Nachmittag noch nichts gegessen hatten, außer vielleicht einer Milchschnitte am Morgen“, erzählt sie. „Wie können sie Hausaufgaben machen, wenn sie Hunger haben?“