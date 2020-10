Cyber-Kurs in Mönchengladbach : Die Ferien-Hacker

Ben Erler und Benjamin Koltermann kennen schon viele Fallen im Internet. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Codes knacken, Saugroboter kapern, wichtige Daten abgreifen. Bei der VHS lernen Teilnehmer, welche Sicherheitslücken im Internet lauern – und warum Skywalker kein sicheres Passwort ist.

Benjamin Koltermann lässt Zahlenreihen über den Bildschirm laufen. Das sieht ziemlich eindrucksvoll aus und erinnert an alle Hackerfilme, die man je gesehen hat. Und was passiert jetzt? Wird jetzt der Rechner im Verteidigungsministerium geknackt? Oder aber womöglich den Flughafen lahmgelegt? Koltermann, der IT-Sicherheit studiert und an der Volkshochschule in Mönchengladbach als Dozent arbeitet, lacht. „Jetzt passiert gar nichts, ich bediene nur das Klischee.“

Das Klischee vom Hacker, vor dem nichts sicher ist. Und tatsächlich können die Teilnehmer am Hacker-Workshop, den Koltermann regelmäßig in den Herbst- und Osterferien in der VHS anbietet, durchaus Spektakuläres lernen: Passwörter knacken, Rechner angreifen, Internetseiten nachbauen, um Daten abzugreifen. Alles, um zu erkennen, wie wichtig IT-Sicherheit ist.

Info Workshops und Vorträge in der VHS zum Thema Hacking Hacker-Workshops bietet die Volkshochschule regelmäßig in den Oster- und den Herbstferien an. Coronabedingt fiel der Osterworkhop in diesem Jahr aus. Der Sicherheitsforscher zeigt anhand vorbereiteter Systeme, wie Hacker in kritische IT-Infrastrukturen eindringen, um an Daten zu gelangen oder die Systeme zu ihrem Zweck zu nutzen. Dazu gibt es auch einen Vortrag in der VHS am Dienstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr. Dort erfahren Teilnehmer, wie leicht Systeme wie Webshops oder Online Banking mit krimineller Energie und den richtigen Kenntnissen ausgetrickst werden können. Das Programm der VHS ist unter www.vhs-mg.de zu finden

„Die größte Sicherheitslücke ist nun mal der Mensch“, sagt Benjamin Koltermann und demonstriert, wie leicht sich Passwörter oft knacken lassen. „Skywalker“ zum Beispiel mag so mancher für ein originelles Passwort halten, aber das Programm mit dem passenden Namen John the Ripper braucht nur Sekunden, um es zu entschlüsseln. „Das Programm arbeitet mit Listen der häufigsten Passwörter“, erklärt der Dozent. Und „Skywalker“ gehört offensichtlich dazu.

Um sich beim Herbstferien- Hacker-Workshop anmelden zu können, braucht man kein größeres Vorwissen als den Computer ein- und ausschalten zu können, betont Koltermann.

Den Umgang mit dem Betriebssystem Linux lernen die Teilnehmer am ersten Tag, das Knacken der Passwörter am zweiten. Am dritten Tag geht es um Angriffe auf andere Rechner. „Zu versuchen, die anderen lahmzulegen, war cool“, sagt Ben.

Der 16-Jährige hat schon den Vorgängerkurs besucht und kann deutlich mehr als den PC ein- und auszuschalten. Er programmiert, macht Musik am PC, entwirft am Bildschirm 3-D-Modelle, die er mit einem 3-D-Drucker ausdrucken kann. Auch für seine berufliche Zukunft kann er sich den IT-Bereich vorstellen. IT-Sicherheit interessiert ihn. „Darüber lernt man in der Schule nichts“, meint er.

Nicht nur junge Leute wie Ben sitzen im Hacker-Workshop. Das Thema interessiert generationenübergreifend. „Ich finde es faszinierend und kann mich hier angeleitet in sicherem Rahmen bewegen, ohne Gefahr zu laufen, im Gefängnis zu landen“, sagt Oliver und lacht. „Es ist toll, aber auch erschreckend, wie einfach vieles ist.“ Zum Beispiel das Fälschen von Email-Adressen. Oder der Nachbau von Internetseiten.

Sonja bringt Internetaffinität und mathematisches Denken mit und ist da, „um zu wissen, wie der Gegner arbeitet“, aber auch, um zu erfahren, wie Internet-Adressen eigentlich aufgebaut sind oder wie sie an fachliche Informationen zu speziellen Fachgebieten kommt.