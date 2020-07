Hilfe für Schüler : Hollywood in der „Corona School“

Die "Corona School" bietet in den Sommerferien verschiedene digitale Arbeitsgruppen an. Foto: Corona School

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher Christopher Reiners hat mit Bekannten eine erfolgreiche Lernplattform im Internet aufgezogen. Die hilft nicht nur bei Hausaufgaben, sie bietet auch ein Sommerferienprogramm.

Von Angela Rietdorf

12.500 Schüler und über 9000 Studierende treffen sich regelmäßig auf der Lernplattform „Corona School“ – die Schüler, um Unterstützung bei Lernen zu finden, die Studierenden, um ihnen zu helfen. Was als spontane Idee bei einem nächtlichen Telefonat zwischen Freunden begann, wurde in Windeseile zu einem Hit: Die Corona School bietet inzwischen nicht nur Hilfe bei Hausaufgaben, Vorbereitung von Klausuren oder dem Schließen von Lücken an. In den Sommerferien kommen auch noch rund 80 AGs dazu – vom richtigen Anfertigen einer Blumenkrone bis zur Philosophie für Einsteiger.

Der Mönchengladbacher Christopher Reiners gehört nicht nur zu den Gründern der Corona School, er leitet auch eine der Arbeitsgemeinschaften: „Hollywood zum Selbermachen“. Gerade haben sich die Teilnehmer zum zweiten Mal getroffen – selbstverständlich virtuell. „Wir planen zurzeit das Drehbuch“, sagt Reiners. Die Teilnehmerinnen sind zwischen 13 und 16 Jahre alt und Loriot-begeistert. Deshalb dient der Großmeister des feinen Humors als Vorbild für einen Sketch über Kommunikation in Corona-Zeiten. Andere Arbeitsgemeinschaften beschäftigen sich mit Literatur, Basteln, Bildverarbeitung, Improvisationstheater, 3-D-Druck oder der Studienberatung. Ein eindrucksvolles und kostenloses Angebot, das da in kurzer Zeit zusammengestellt wurde und noch erweitert wird.

Info Seit März schon 9000 Lernpaare vermittelt Die Idee Motivierte Studierende, die sich sozial engagieren wollen, helfen Schülern per Video-Chat. Verbindungen Seit März arbeitet das Team täglich an der Weiterentwicklung. So konnten schon über 9000 Lernpaare deutschlandweit vermittelt werden. Kontakt www.corona-school.de, kontakt@corona-school.de

Gleichzeitig läuft natürlich das weiter, womit alles begann – die Unterstützung beim Lernen und zwar von der 1. bis zur 13. Klasse. Die Idee ist einfach und überzeugend: Schüler, die Hilfe brauchen, melden sich an. Studierende leisten diese Hilfe freiwillig, ehrenamtlich und kostenlos. Die Corona School ist dabei nicht nur für PC, Laptop und Tablet ausgelegt, sondern auch für die Handynutzung optimiert. Hier zeigt sich, dass die Schulgründer jung sind und wissen, dass viele Schüler ausschließlich auf das Smartphone zurückgreifen wollen oder müssen.

Die Schüler geben bei der Anmeldung an, in welchen Fächern sie Unterstützung brauchen. Deutsch, Englisch und Mathe sind die Renner, aber es war auch schon Alt-Griechisch dabei. Das Matching, die Auswahl der Lernpartner, übernimmt ein Algorithmus. „Zu 85 Prozent finden wir einen Studierenden, der über alle gewünschten Kompetenzen verfügt“, erklärt Reiners. Nur selten hat ein Schüler zwei verschiedene Helfer. Im Schnitt treffen sich die Lernpartner zwei bis drei Mal pro Woche für 45 Minuten am Bildschirm. Die Schüler können ihre Fragen loswerden, ihre Hausaufgaben besprechen oder Übungsaufgaben lösen. Natürlich muss auch im virtuellen Raum das Persönliche passen. „Wir bieten auch die Option, die Zuordnung wieder aufzulösen.“

Die größte Schwierigkeit, auf die Gründer stießen: genügend Studierende zu finden. „Das Gleichgewicht zwischen den Schülern und denjenigen, die helfen, herzustellen, ist die eigentliche Herausforderung“, erklärt Reiners, 22 Jahre alt und gerade mit seinem Mathe-Bachelor fertig. Deswegen gibt es in über 60 deutschen Unis inzwischen Netzwerke, über die Studierende angesprochen werden. Für die ist es nicht nur ein sinnvolles Ehrenamt, es kann auch gut für Studium und Beruf sein. „Viele, die mitmachen, studieren Lehramt“, sagt Reiners.

Sie trainieren nicht nur für den künftigen Beruf, sie können unter Umständen auch die Pflichtpraktika, die durch die Corona-Krise an den Schulen schwer umzusetzen waren, in der Corona School absolvieren. „Mit den Unis wurde ein entsprechendes Konzept entwickelt“, sagt der Plattform-Gründer. Sechs Praktikanten planen gerade Repetitorien, begleitet werden sie dabei von pensionierten oder aktiven Lehrern. Das Helfen hilft also auch den Studierenden.