Infos für Eltern aus Mönchengladbach : Hilfen beim Übergang in die Grundschule

Mönchengladbach Für Eltern von Kindern, die in diesem Jahr von der Kita in die Grundschule wechseln, wurde ein Materialpaket mit vielen Informationen geschnürt.

Die Zeit vor dem ersten Schultag ist für die Kinder und ihre Eltern immer spannend. Sie wird eigentlich auch von verschiedenen Informationsveranstaltungen zum Thema „Übergang in die Grundschule“ begleitet. Da dies aber aufgrund der Auswirkungen durch die Pandemie nicht möglich gewesen ist, hat das Regionale Bildungsbüro Mönchengladbach aus dem Fachbereich Schule und Sport in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Primar- Elementarbereich“ ein Materialpaket geschnürt. Das soll eine Hilfestellung für diese Zeit sein. Es besteht unter anderem aus dem Flyer „Erfolgreich auf dem Schulweg“, dem Fahrplan „Einschulung“ und dem Informationsfilm für Familien von vierjährigen Kindern.

Allen Kindertagesstätten in Mönchengladbach werden Infoflyer und Fahrplan in gedruckter Form zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erhalten auch die Partner des Netzwerkes „Frühe Hilfen“ und die Kinderärzte in Mönchengladbach gedruckte Exemplare. Auf der Homepage www.stadt.mg/kita-grundschule sind alle Materialien aber auch hinterlegt und kostenlos abrufbar. Flyer und Fahrplan gibt es in vielen Fremdsprachen, welche durch Unterstützung des Landesprogramms „Komm-an NRW“ ermöglicht wurden.