Informationsangebot für Eltern und Schüler : Hier können sich Eltern von Viertklässlern informieren

Am Huma haben sich bereits mehr als 140 Viertklässler informiert. Foto: Stift.-Hum. Gymnasium/Huma

Mönchengladbach In den weiterführenden Schulen freut man sich, dass Eltern und Schüler sich wieder bei Tagen der offenen Tür beraten lassen können. Das sind die Termine.

An den Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen werden für Schüler der vierten Grundschulklassen und deren Eltern Informationsveranstaltungen und „Tage der offenen Tür“ angeboten. In den Schulen besteht die Möglichkeit, den Unterricht zu besuchen und sich persönlich beraten zu lassen. Die Termine der einzelnen Veranstaltungen sind den Eltern der Kinder der vierten Grundschuljahre vom Fachbereich Schule und Sport per Elternbrief, der über die Grundschulen verteilt wurde, mitgeteilt worden.

Corona-Schutzregeln

Aufgrund der Corona-Pandemie ist nicht auszuschließen, dass sich kurzzeitig Änderungen ergeben können. Vor Besuch der gewünschten Veranstaltung wird empfohlen, sich auf der Homepage der jeweiligen Schule zu erkundigen, ob und in welcher Form die Veranstaltung tatsächlich stattfinden wird. Nach den derzeit gültigen Regelungen müssen Personen, die an Veranstaltungen und Zusammenkünften in Schulen teilnehmen, geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Innerhalb von Schulgebäuden müssen alle Personen medizinische Masken (sogenannte OP-Masken) zu tragen. Dies gilt nicht für Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können; das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches auf Verlangen vorzulegen ist.

Hauptschulen

Comenius-Schule, Informationsveranstaltung am Donnerstag, 20. Januar, ab 18 Uhr. Hauptschule Dohr, Tag der offenen Tür am Samstag, 22. Januar, 9 bis 12.30 Uhr. Heinrich-Lersch, Tag der offenen Tür am Freitag, 18. Februar, 10.30 bis 13.30 Uhr. Anna-Schiller-Schule, Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, 10 bis 13 Uhr.

Realschulen

Geschwister-Scholl- Realschule, Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, 10 bis 13 Uhr. Realschule an der Niers in Rheydt, Tag der offenen Tür am Samstag, 4. Dezember, 9 bis 13 Uhr. Realschule Volksgarten, Tag der offenen Tür am Samstag, 4. Dezember, 10 bis 13 Uhr. Realschule Wickrath, Infoveranstaltung am Mittwoch, 1. Dezember, ab 19 Uhr, Tag der offenen Tür am Samstag, 4. Dezember, 10 bis 13 Uhr.

Gymnasien

Gymnasium am Geroweiher, Tag der offenen Tür, Samstag, 13. November, 9 bis 13 Uhr. Gymnasium an der Gartenstraße, Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, von 9.30 bis 13.30 Uhr. Franz-Meyers-Gymnasium, Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, von 9 bis 13 Uhr. Hugo-Junkers-Gymnasium, Tag der offenen Tür am Samstag, 20. November, von 9 bis 13 Uhr. Math.-Nat. Gymnasium, Tag der offenen Tür am 27. November von 9 bis 13 Uhr.

Gymnasium Odenkirchen Tag der offenen Tür am Samstag, 13. November, von 9 bis 13 Uhr. Stift.-Hum. Gymnasium, Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, von 9 bis 13 Uhr. Bischöfliche Marienschule, Tag der offenen Tür am Samstag, 4. Dezember, ab 8.30 Uhr.

Gesamtschulen

Gesamtschule Espenstraße, Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, 9 bis 13 Uhr. Gesamtschule Hardt zu den Themen „Internationalität an der Gesamtschule“ am Freitag, 26. November, und „Gesamtschule Hardt als MINT-Schule NRW“ am Freitag, 3. Dezember, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Hans-Jonas-Gesamtschule Neuwerk, Tag der offenen Tür am Freitag, 26. November, von 14 bis 18 Uhr. Gesamtschule Rheydt-Mülfort, Tag der offenen Tür am Samstag, 20. November, von 10 bis 13.30 Uhr, Informationsveranstaltung am Dienstag, 30. November, ab 19 Uhr. Gesamtschule Volksgarten, Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, von 10 bis 14 Uhr. Theo-Hespers-Gesamtschule, Tag der offenen Tür am Freitag, 19. November, 14 bis 18 Uhr.

