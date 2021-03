Spiele-Tipp : Handlich und ganz schön tricky

Mönchengladbach Spiele sorgen auch in der Corona-Zeit für Abwechslung. Und dafür muss man nicht unbedingt vor dem Bildschirm sitzen. Wir geben Tipps für analgoge Beschäftigung zu Hause. Und Sie können mitmachen.

Wie funktioniert es? Es gibt zwei Spielflächen und drei unterschiedliche Varianten. In der Spielanleitung sind immer die ersten Steine vorgegeben, die restlichen Steine muss der Spieler passend dazu legen. In der schwierigsten Variante wird in 3D gepuzzelt. Eine Pyramide muss zusammengesetzt werden.