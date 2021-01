Großfamilien-Kolumne : Große Krisen, kleine Katastrophen und viel Zuversicht

Mönchengladbach Wenn Familie Rippegather Feste feiert, ist die Bude voll. Mit Oma, Eltern, fünf Kindern und sechs Enkelkindern wird’s meistens laut, eng und lustig. Jetzt müssen alle umdenken. Vor Weihnachten gab es in der Großfamilie eine Krisensitzung.

Ganz anders das Jahr 2020. Es stellte alles Bisherige auf den Kopf. Grund waren nicht nur die Pandemie und ihre Folgen, sondern auch Probleme innerhalb unserer Familie, die mir ans Herz gingen und sogar eine echte Krisensitzung forderte. Es ging nicht nur um „Was machen wir?“, sondern um „Gibt es überhaupt ein gemeinsames Fest?“. 2020 war ungewöhnlich. Es brachte uns an unsere Grenzen, aber zeigte auch, was in uns steckt. So gelang es uns, die Sorge um die Gesundheit mit Fassung zu tragen, der Angst nicht zu viel Macht zu geben, die Einschränkungen zu verkraften, Flexibilität und Kreativität einzusetzen und neue Wege der Solidarität zu finden. Unsere Gedanken waren im ständigen Wandel. Immer wieder gab es politische und familiäre Änderungen. Am Jahresende stand das Fest. Der ursprüngliche Sinn stand nun mehr im Fokus, was mir bis dato gar nicht so bewusst war.