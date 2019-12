Kolumne Kinderkrankheiten : Gelebte Medienkompetenz an Weihnachten

Mönchengladbach Weihnachten steht vor der Tür und damit die Frage vieler Eltern, was sie ihren Kindern und Jugendlichen für ein Geschenk machen sollen. Sehr schnell kommt für viele eine Idee aus dem Bereich der elektronischen Medien, oft die Idee eines Smartphones.

Auf die Fragen des Wanns und des Wies soll im Folgenden orientierend eingegangen werden. Wobei natürlich jedes Kind von etwa zehn Jahren eine etwas unterschiedliche Reife und Führbarkeit hat. Ein in der Regel guter Zeitpunkt zur Einführung eines Smartphones ist der Übergang in die weiterführende Schule. Eine unlängst stattgefundene Podiumsdiskussion von Fachleuten zu diesem Thema im Mathematisch-Naturwissenschaftlichem Gymnasium unserer Stadt war so überbesucht, dass die Kapazität der Aula des Gebäudes an ihre Grenzen stieß.