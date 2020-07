Freizeittipp für Kinder aus Mönchengladbach : Ferienabenteuer vor der Haustür

Gerrich Bonney baut mit Kindern auf dem Abenteuerspielplatz Bonnenbroich eine Hütte. Kinder, die häufiger kommen, müssen angemeldet werden. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Auf den Mönchengladbacher Abenteuerspielplätzen können Kinder und Jugendliche bauen und spielen, sich erproben und gemeinsam gestalten – kostenlos und ganz ohne ihre Eltern. Aber unbeaufsichtigt sind sie dabei natürlich nicht.

Der Abenteuerspielplatz Bonnenbroich liegt idyllisch im Grünen – zwischen Pferdekoppeln, Obstwiesen und Bäumen. Hämmern und Gelächter sind zu hören. Rund 40 Kinder erleben gerade ihr tägliches Ferienabenteuer. Ilyas, Semihkir, Ole und Paule planen den Bau einer Hütte. Am Tag zuvor haben sie den Fußboden aus zwei Holzpaletten gemacht. „Das ist zu klein“, sagt Paule, „wir müssen noch zwei Paletten mehr dran setzen.“ Semirkhar ergänzt: „Eine zweite Etage bauen wir auch noch. So wie da drüben.“ Er weist auf eine große Hütte, die mitten auf dem Bauspielplatz steht und über ein zweites Stockwerk und eine Leiter verfügt.

„Das ist die Gemeinschaftshütte“, erklärt Gerrich Bonney, der seit dem 1. Mai den Abenteuerspielplatz leitet. „An dieser Hütte können diejenigen, die zum ersten Mal zu uns kommen, ausprobieren, wie man am besten bauen kann.“ Aylin zum Beispiel hat dort angefangen und ist jetzt dabei, ein eigenes Zimmer an die Gemeinschaftshütte anzubauen. „Ich baue sehr gerne zusammen mit meiner Freundin“, sagt die Elfjährige. Wenn’s mal nicht so klappen will, holt sie sich Hilfe von den Betreuern. So wie auch Ilyas und Paule gerade. Gerrich Bonney zeigt ihnen den richtigen Umgang mit dem Brecheisen. Damit werden die Paletten bearbeitet, die der Abenteuerspielplatz von Firmen umsonst zur Verfügung gestellt bekommt. Wer einzelne Bretter braucht, muss sie herausbrechen.

Info Das sind die fünf Abenteuerspielplätze in Mönchengladbach Bernhardstraße, Am Beekerkamp 108, Tel. 02161 651338 Bonnenbrocher Straße 180, Tel. 02166 23828 Konzenstraße 76, Tel. 02161 23894 Jenaer Straße 28, Tel. 02161 42193 Römerbrunnen, Giesenkirchener Str. 247, Tel. 02166 186464 Öffnungszeiten mo bis fr, in den Ferien 11 bis 18 Uhr, in der Schulzeit 14 bis 18 Uhr

Auf dem Abenteuerspielplatz gehen die Kinder selbstverständlich mit Werkzeugen um. „Wir zeigen ihnen, wie es geht und helfen bei Bedarf“, sagt der gelernte Erzieher Bonney. Eltern werden zwar darauf aufmerksam gemacht, dass es zu kleineren Blessuren kommen kann, aber eigentlich passiert nicht viel.

Die Kinder gehen sehr verantwortungsbewusst mit dem Werkzeug um. „Bei uns passiert in der Regel weniger als auf regulären Spielplätzen“, sagt der Leiter. Morgens vor dem Öffnen inspizieren die Betreuer die Hütten. Was nicht stabil ist, muss umgebaut oder abgerissen werden.

Das Bauen ist die Hauptsache auf dem Abenteuerspielplatz, aber es gibt auch noch Angebote drum herum, besonders jetzt in den Ferien. „Der Renner ist immer das Stockbrotbacken am Montag“, erklärt der Erzieher. Das findet an der offenen Feuerstelle statt und ist kostenlos.

Andere Ferienangebote kosten jeweils einen Euro pro Kind. Batiken zum Beispiel, töpfern oder kleistern. „Ein Euro klingt wenig, aber viele Familien müssen schon rechnen“, sagt Bonney. In diesem Jahr steht außerdem der Bau eines Unterstandes für ein Shetland-Pony auf dem Programm. Auf einem benachbarten Pferdehof hat es gebrannt, die Leute vom Abenteuerspielplatz wollen helfen. Im Gegenzug kommen Pony und Fohlen zu den Kindern zu Besuch.

Unter einem Baum versteckt findet sich ein verwunschener Ort: ein Feen- und Wichtelgarten, für den die Kinder kleine Einrichtungsgegenstände basteln können. Außerdem stehen auf dem Gelände große Schaukeln, ein Backofen und überdachte Sitzplätze zur Verfügung. „Wir haben auch einen Unterstand für Gruppen, die uns besuchen wie gerade die Ogata-Gruppe, die zum dritten Mal in den Ferien da ist“, erklärt Bonney. Für diese Gruppe steht am nächsten Tag noch eine besondere Überraschung auf dem Programm: es wird gegrillt. Dafür gibt es zwei Tonnen, die in einen rustikalen Grill verwandelt werden können.