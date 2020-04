Ratgeber für Familien in Mönchengladbach : Eltern, seid wieder Leitwölfe!

Mönchengladbach Mütter und Väter wollen heute weder autoritär noch anti-autoritär erziehen. Diese Erfahrung hat Sozialpädagogin Anne Bleumer in ihren Kursen gemacht. Aber Kinder müssten Grenzen erleben, sagt sie.

Neulich im Supermarkt: Die Mutter fragt ihren Dreijährigen, was er am nächsten Tag gern essen möchte. „Spaghetti“, antwortet er spontan. Die Mutter seufzt, denn Papa mag keine Spaghetti und sie selbst auch nicht besonders gern. Aber sie kauft entsprechend ein. Am nächsten Tag sitzt die ganze Familie vor Tellern mit Spaghetti, auf die gar keiner Lust hat, auch der Dreijährige nicht. Er nölt: „Ich will keine Spaghetti.“ Er hatte seine Entscheidung spontan getroffen, ohne wissen zu können, was er am nächsten Tag möchte.