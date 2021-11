Opa-Kolumne : Einmal die Zeit anhalten können

Mönchengladbach Omas und Opas würden die Zeit, in der Enkel Kinder sind, am liebsten konservieren, findet unser Autor. Das sieht der Nachwuchs allerdings ganz anders.

Beim Ranking der beliebtesten Phrasen steht diese oben: „Wie schnell doch die Zeit vergeht!“ Das ist natürlich großer Unfug. Ein Tag hat 24 Stunden, eine Stunde 60 Minuten, eine Minute 60 Sekunden. Doch Eltern und Großeltern, die das Aufwachsen von Kindern und Enkeln erleben, haben oft den Eindruck, als würde die „Zeit davonrennen“. Gestern noch haben wir Windeln gewechselt, morgen beziehen die einst Kleinen ihre erste Bude. Auch die Blickrichtung ist konträr. Omas und Opas würden die Zeit, in der Enkel Kinder sind, am liebsten konservieren. Der Nachwuchs dagegen sehnt sich geradezu danach, endlich „groß“ und erwachsen zu werden.

Meine Frau erinnert sich gerne an einen Besuch mit der kleinen Hannah auf der Kirmes. Nicht Autoscooter, Karussell und Zuckerwatte faszinierten die damals Vierjährige, sondern Jugendliche, die sich an der Raupenbahn sammelten, die für sie seit jeher ein begehrter Kirmes-Treffpunkt ist. Auf die „Lugendlichen“, so bezeichnete Hannah sie seinerzeit, starrte sie und beobachtete gebannt deren Balzverhalten.

Deshalb weiß die Siebenjährige, wie sich Jugendliche verändern – zumindest äußerlich. „Hannah hat schon Pickel“, erwähnte Matilda jüngst und wies mich auf eine winzige Erhebung an Hannahs Hals hin. Als mein Sohn und ich über diese Erkenntnis ins Grübeln kamen und uns ausmalten, wie wir in einigen Jahren Hannahs erste Bude einrichten und mein Sohn darin auf ein eigenes Bett beharrt, weil er seine flügge gewordene Erstgeborene beschützen will, verdrehte Matilda die Augen: „Papa, das ist voll peinlich. Dann kommt Hannah mit ihrem Freund – und du bist in ihrer Wohnung.“