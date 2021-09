Kolumne Familien in Mönchengladbach : Ein Dreijähriger, der Baustellen liebt

Mönchengladbach Erik, der Sohn unserer Kolumnistin, ist fasziniert von Gebäuden in der Stadt. Gerne schaut er sich auch die „Kaiser-Friedlich-Halle“ an.

In diesem Jahr feiern wir den 100. Geburtstag von Joseph Beuys und den 550. Geburtstag von Albrecht Dürer. Wir gedenken zum 20. Mal den Opfern der Terroranschläge vom 11. September und erinnern an den 60. Jahrestag des Mauerbaus in Berlin. Der Jahrestag eines weiteren historischen Ereignisses blieb 2021 hingegen von vielen unbemerkt.

Vor 150 Jahren – am 18. Januar 1871 – wurde Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen im Spiegelsaal von Versailles im Zuge der deutschen Reichsgründung als Wilhelm I. zum Kaiser ausgerufen. Was für eine Demütigung für die Franzosen, mitten im Herzen ihrer stolzen Nation, nach einer schweren militärischen Niederlage diesen Affront ertragen zu müssen. Doch was bleibt heute noch aus dieser Zeit?

Zuvorderst Straßenbezeichnungen, wie die Bismarck- und Hohenzollernstraße. An Wilhelm I. erinnert eine Bronzebüste auf dem Maarplatz, 1883 eingeweiht. Der Bildhauer Lazar Diamant schuf ein konventionelles Herrscherporträt. Bekleidet in Uniform, umrahmt vom Kragen eines Hermelinmantels, blickt Wilhelm nachdenklich in die Ferne – ein aus der Zeit gefallenes Relikt. Könnte die Büste sprechen, so hätte sie einiges zu berichten – verschwindet sie doch in den Wirren des Zweiten Weltkrieges, wird erst in den 1970er Jahren in den Tiefen des Rheydter Schlosses wiederendeckt und kehrt an ihren ursprünglichen Platz zurück.

Ein prägnanter Bau erinnert in der Gladbacher Innenstadt an die Kaiserzeit. Als Kind faszinierte er mich bereits durch seine Größe. Erneut auf den Radar kam er mir durch unseren dreijährigen Sohn. Auffällige Häuser, ob im Aufbau oder Abriss, interessieren Erik seit jeher. Der Bau der Seestadt hinter dem Hauptbahnhof, der Abriss der Hauptschule an der Aachener Straße oder die Entstehung der neuen Kindertagesstätte in Pongs – seine Großmütter sind versierte Baustellen-Spotterinnen geworden. Dabei führt die Route regelmäßig auf den Parkplatz der Kaiser-Friedrich-Halle – jenem auf einer Anhöhe am Kopf der Bismarckstraße thronendem Bauwerk.

Zwischen 1901 und 1903 nach den Entwürfen der Architekten Friedrich Wilhelm Wertz und Paul Huber errichtet, wurde das Gebäude Friedrich III. gewidmet, jener tragischen Figur, die nur 99 Tage das Amt des Kaisers bekleidete. Wäre er nicht 1888 im sogenannten Dreikaiserjahr krankheitsbedingt verstorben – die Geschichte hätte womöglich einen anderen Verlauf genommen. Seine Initialen finden sich an der Fassade der Kaiser-Friedrich-Halle, die sich harmonisch in die Parkanlage des Bunten Gartens einfügt. Das Bauwerk übersteht beide Weltkriege fast unbeschadet, wird aber in der Folge Opfer zweier Brände, so dass sich nach dem Wiederaufbau nicht mehr die gesamte ursprüngliche Jugendstilausstattung finden lässt. Durch die Nutzung als Veranstaltungsort überdauert der Bau bis heute als wichtiger Bestandteil des Mönchengladbacher Kulturlebens.

Den schweren Ballast der Geschichte lässt ein dreijähriger Jungen mit dem Privileg der Jugend freilich gerne zugunsten des Brunnens und der Konzertmuschel auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes links liegen. Dort turnt Erik meist am Geländer entlang und erfreut sich an der verstärkenden Wirkung auf seine Stimme, während er über die „Kaiser-Friedlich-Halle“ und alles, was ihm sonst in den Sinn kommt, doziert.