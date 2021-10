Natur-Kolumne : Die tollste Krabbelgruppe der Welt

Mönchengladbach In der Kolumne dreht sich dieses Mal alles um Königinnen und deren „Hofstaat“. An ihrer Seite hat die Waldfee unerwartet einen kleinen Forscher. Und der macht natürlich mit bei ihrem lustigen Spiel für die ganze Familie.

Leider stammt die Bezeichnung „tollste Krabbelgruppe der Welt“ nicht von mir, sondern von einem Kind in einem meiner Kurse. Der Sechsjährige war total aufgeregt, als ich erklärte, dass wir uns in die Welt der Ameisen begeben. Er sprühte vor Wissen über diese Tiere. Seine Mutter lächelte milde und sagte: „Er will unbedingt Ameisenforscher werden.“ Wie ich es immer in meinen Kursen mache, wenn ich merke, dass ich es mit kleinen Experten und Expertinnen zu tun habe, ließ ich ihn drauflosreden: „Weißt du wie viele Ameisenarten es gibt?“ 11.000, so erfuhr ich. „Und“, sprudelte er weiter, „hier in Deutschland gibt es drei unterschiedliche Nestformen.“ „Du meinst die Erdnester, die Holznester und die Hügelnester?“, fragte ich. „Ja klar, und die coolsten sind die Hügelnester. Da kann man alles so gut beobachten!“, rief er fröhlich.