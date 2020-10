Natur-Kolumne : Die geheime Unterwelt der Pilze

Mönchengladbach Unsere Kolumnistin hat die Pilze für sich entdeckt. Das lag aber vor allem daran, dass sie gar nichts darüber wusste. Umso wissbegieriger ist sie geworden. Und hat sich dazu auch ein Spiel ausgedacht.

Ich freue mich als Waldfee nicht nur, ganz viel Zeit im Wald zu verbringen, sondern ich darf auch den Gemeinschaftsgarten Geneicken für andere Menschen zur Verfügung stellen. In diesem Garten entdeckte ich vor ein paar Tagen so viele Pilze wie noch nie in den vergangenen Jahren. Und dann fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen: Ich habe als Waldfee und Naturerlebnispädagogin wenig Ahnung von Pilzen. Und es geht hier nicht um das Sammeln und Essen von Pilzen. Das würde ich in meinem eigenen Interesse nicht machen. Aber wie kann es sein, dass ich als so naturverbundene Person von einem Teil der Natur nichts weiß? Eine Freundin beruhigte mich. Es sei völlig normal, dass man in seinem Fachgebiet auch mal von dem einen oder anderen Thema weniger Ahnung hat. Und bei einem anderen Thema ist man dann wieder Experte. Aber sie hat mir dann ein paar coole Sachen über Pilze erzählt und das hat mich dann auch noch zu einem neuen Spiel inspiriert.

Was ich vorher schon wusste ist, dass Pilze ein total geheimes, unterirdisches Leben haben. Das finde ich spannend. Das ist so, als wäre unter eurem Haus oder eurer Wohnung noch eine unendlich große, verzweigte Wohnung. Was da bei den Pilzen unter der Erde wächst, sind keine Wohnungen, sondern ein Geflecht aus weißen Fäden, „die Mycelien“. Und jetzt Achtung: Diese Mycelien können mehrere Kilometer lang sein. Ich liebe diese Vorstellung, dass unter dem Pilz, den ich überirdisch so schön finde, noch ein tolles, geheimes Unterweltleben stattfindet. Meine Freundin erzähle mir, dass Pilze und Bäume Freundschaften schließen. Der Pilz dockt an die Wurzeln des Baumes an. Dort kann er Zucker gewinnen und den braucht der Pilz dringend zum Wachsen. Aber der Pilz hat auch dem Baum etwas zu geben. Denn die Mineralien aus dem Pilz sind wiederum super wichtig für den Baum. Zucker braucht der Pilz zum Überleben, aber sonst braucht er weder Sonnenlicht noch Luft. Und was ich mir kaum vorstellen kann ist, dass dem Pilz auch noch Hitze und Kälte egal sind. Außerdem gehören Pilze zu den ältesten Lebewesen der Welt. Verrückt: Alles, was ich jetzt über Pilze weiß, hatte ich wohl schon mal in der Schule gelernt und wieder vergessen. Dabei sind Pilze doch so spannend. Und daran sehen wir wieder: Erst wenn man etwas kennt, kann man es lieben und will es schützen und noch mehr darüber wissen.