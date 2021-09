Baby-Boom in Mönchengladbach : 2222. Geburt im „Eli“

Mutter Ivlien Alabed Almousa mit Mira. Foto: Städtische Kliniken/Jana Bauch

Mönchengladbach Sie heißt Mira und ist das 2222. Kind, das in diesem Jahr in den Städtischen Kliniken zur Welt kam. Warum das Krankenhaus so viele Entbindungen melden kann.

Die Städtischen Kliniken melden die 2222. Geburt in diesem Jahr: Am 3. September 2021 erblickte die kleine Mira das Licht der Welt. Stellvertretend für alle Eltern, die ihre Säuglinge im „Eli“ zur Welt brachten, gratulierte Harald Lehnen, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, den Eltern Ivlien Alabed Almousa und Sami Almossa aus Mönchengladbach zur Geburt.

Im „Eli“ zeichnet sich 2021 erneut ein Rekordjahr in der Geburtshilfe ab. „Schon im Vorjahr wurden bei uns bereits mehr als 3000 Kinder geboren. Es ist davon auszugehen, dass wir diese Marke nochmals überschreiten und damit weiter in den Top 5 der geburtenstärksten Kliniken in NRW sind“, sagt Lehnen.Die Zahl der Neugeborenen sei sogar noch höher als die ohnehin schon beeindruckende Anzahl an Geburten. Denn es gebe häufig auch Mehrlingsgeburten in den Städtischen Kliniken, weil Mütter ihre Zwillinge dort auch ohne Kaiserschnitt zur Welt bringen können.

Als wesentlichen Grund für die vielen Entbindungen werde allzu oft die Covid-19-Pandemie und das damit verbundene veränderte Freizeitleben verantwortlich gemacht. Harald Lehnen sieht das jedoch anders: „Zahlreiche Menschen machen sich trotz der Lockerungen gerade nach wie vor Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft, daher warten einige lieber mit dem Nachwuchs noch ab. Zurückzuführen ist diese Tendenz bei der Geburtenentwicklung meiner Meinung nach stattdessen vielmehr auf eine weiter zunehmende Spezialisierung der Kliniken.“