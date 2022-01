Bildungswege in Mönchengladbach : Der praxisorientierte Weg zum Abitur

Mönchengladbach Christian Veckes und Raduan Olschewski interessieren sich für Technik und Informatik und entschieden sich deshalb für ein Berufskolleg.

„Bei mir war auch früh klar, dass ich in die technische Richtung gehen möchte. An meiner alten Schule hatten wir auch Technik, aber das ist anders als hier am Berufskolleg“, sagt Christian Veckes. Im Leistungskurs Maschinenbautechnik, der an fünf Stunden in der Woche unterrichtet wird, beginnen die Schüler in Klasse elf mit den Grundlagen. „Wir schauen uns zum Beispiel an, was es für Werkstoffe gibt. In der zwölften Klasse wird es schon spezieller. Da geht es dann unter anderem um den Aufbau der Maschinen“, sagt Matthias Frecking, Lehrer für Maschinenbautechnik. „In der Informatik werden wir langsam an das Thema herangeführt. Wir programmieren zum mit Java Script, und jedem wird zum Beispiel das binäre Zahlensystem beigebracht“, sagt Raduan Olschewski. Der Unterricht erfolgt bis zum Abitur im Klassenverband. „Alle, die Maschinenbautechnik als Leistungskurs gewählt haben, sind in einer Klasse. Das hilft sehr, weil man sich immer austauschen kann und alle auf dem gleichen Level sind“, sagt Christian.