Kinder machen Gladbach bunter : Die Gewinner des Malwettbewerbs

Mönchengladbach Das Kinderprinzenpaar möchte sich bei allen bedanken, die an der Aktion teilgenommen haben. Sie haben die Stadt bunter gemacht.

Die fertigen Bilder konnten an das Kinderprinzenpaar der Stadt Mönchengladbach zurückgesandt werden und nahmen so an einer Verlosung für fünf limitiere Kinderprinzenpaar-Nadeln teil. Es wurden über 70 Bilder geschickt. Das Kinderprinzenpaar, Louis I. und Theresa I., war total überwältigt von der Resonanz ihres Einfalls.