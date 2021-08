Broschüre aus Mönchengladbach : Kinderbetreuung als Vorteil von Unternehmen

Mönchengladbach Im Wettbewerb um Fachkräfte können Firmen punkten, wenn sie ihren Mitarbeitern Betreuungsmöglichkeiten anbieten. Eine neue Broschüre zeigt auf, welche Möglichkeiten es dafür gibt.

Darüber hinaus hat Andrea Hiebl vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie noch einen Veranstaltungstipp: „Bis Ende 2022 stellt der Bund insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen Fördergelder zur Schaffung von betrieblichen Betreuungsangeboten für Kinder von Beschäftigten bereit. Worum es in diesem Programm geht, wird in einem Online-Workshop am 8. September von 10 bis 11.30 Uhr erklärt“, so Hiebl.