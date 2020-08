Schulleiter-Kolumne : Bitte keine Schulschließung mehr!

Mönchengladbach Unser Kolumnist hat schon viele Klagen über das Tragen von Masken in der Schule gehört. Doch für ihn hat sich gezeigt, dass es für alles eine Lösung gibt.

Ich habe seit Beginn dieses neuen Schuljahrs einiges an Klagen gehört darüber, dass unsere Schülerinnen und Schüler den ganzen Schultag lang einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen: Die Temperaturen sind eh so hoch, und die Kinder schwitzen unter der Maske, sie können nicht so gut atmen wie sonst, das Sprechen ist anstrengender, das Tragen der Maske ermüdet, die Stunden sind kommunikativ schwieriger, manch einer bekommt im Laufe des Tages sogar Kopfschmerzen. Unterricht und der schulische Alltag sind deutlich beeinträchtigt, es ist nicht so, wie es sein sollte, ohne Frage. Allerdings haben die ersten Schultage bereits gezeigt, dass es für alle Probleme eine Lösung gibt. Und offenbar gibt es zunehmend Lungenfachärzte, die das Tragen einer Maske für absolut vereinbar mit Präsenzunterricht halten, selbst wann das Kind an Asthma leidet. Es müssen dann lediglich vor Ort passende Lösungen gesucht werden, zum Beispiel am Fenster sitzen, die Maske zum Durchatmen kurz abnehmen dürfen (unter Beachtung des Mindestabstands natürlich!) usw.