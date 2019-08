Kinderbuchautor aus Mönchengladbach : Auf einer rosa Wolke um die Welt

Kinderbuchautor Paul Sonn einer Lesung in einer Kita mit Marlon, Leonie, Alicia und Julian. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher Autor Paul Sonn hat sein 13. Kinderbuch veröffentlicht. Darin treffen die Geschwisterpaare seiner zwei Buchreihen aufeinander – und seine eigenen Enkel dürfen mitspielen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anika Peltzer

Dass ihm das Schreiben und Erzählen von Kindergeschichten liegt, glaubt man schnell, wenn man Paul Sonn kennenlernt: Mit einem fröhlichen Lächeln und einer angenehmen, tiefen Erzählstimme berichtet er begeistert von dem Inhalt seiner Kinderbücher und erzählt, wie die jungen Zuhörer darauf reagieren: Bei Lesungen in Kindergärten herrsche Begeisterung. „Manchmal fragen Kinder danach, ob ich nicht noch weiter lesen könnte oder wann neue Geschichten kommen.“ Mit seinem neuen Buch „Paulchen und Paulinchen besuchen Jakob und Johanna in den Bergen auf dem alten Bauernhof“ hat er bereits sein 13. Kinderbuch geschrieben. Von Paulchen und Paulinchen gibt es schon sechs weitere Geschichten, genau wie von Jakob und Johanna. In dem neuen Buch treffen die vier dann zum ersten Mal aufeinander.

2011 hat Paul Sonn sein erstes Buch geschrieben – allerdings kein Kinderbuch: „Eine magische Zeit – 1950 bis 1970 – Kinder- und Jugenderinnerungen“ hieß es. Seine Kinder hätten ihn damals auf die Idee gebracht, das Buch zu schreiben: „Sie sagten immer, ich solle die vielen Geschichten, die ich von früher erzähle, doch mal aufschreiben.“ Einmal auf den Geschmack des Schreibens gekommen, gab es für ihn dann kein Ende mehr. Als Abwechslung zu den ernsteren Themen in seinem ersten Buch, begann er bald auch damit, Kinderbücher zu schreiben: „Mein erstes Buch war teilweise sehr emotional, und ich habe nach einem Ausgleich zur Entspannung gesucht. Fantasievolle Geschichten für Kinder zu schreiben, war genau die richtige Abwechslung“.

Info Warum Vorlesen für Kinder so wichtig ist Kompetenzen Vorlesen hat für Kinder prägende Folgen: Sie stärken durch das Zuhören ihre Fantasie, aber auch ihr Einfühlungsvermögen. Sie lernen, sich in andere hinein zu versetzen. Kinder können sich durch das Zuhören auch anspruchsvolle Satzstrukturen merken und vergrößern ihren Sprachschatz. Bindung Kinder bekommen durch das Vorlesen eine stärkere Bindung zu ihren Eltern, da sie mit ihnen Zeit verbringen. Außerdem stellt das Zuhören auch eine Ruhephase für das Kind dar, in der es entspannen kann. Alter Ein gutes Vorlesealter ist ab dem Kindergarten. Aber Experten sagen: am besten so früh wie möglich.

Auch wenn die Bücher voller Fantasie sind und die Geschichten Spaß machen, können Kinder laut Sonn viel daraus lernen. „Paulchen und Paulinchen lernen in den verschiedenen Ländern die Kulturen kennen und erfahren, wie anders Kinder in fremden Ländern leben“, erzählt Sonn. Paulchen und Paulinchen reisen im neuen Buch auf einer rosa Wolke durch die Welt: In Paris begegnen sie zwei Kindern, die am Eiffelturm spielen, und auf einem Bauernhof in den Bergen besuchen sie Jakob und Johanna. Paulchen und Paulinchen lernen noch zwei weitere Geschwister von Jakob und Johanna kennen: Matilda und Klara. Die Kinder erleben viele Abenteuer auf dem Bauernhof, bis Paulchen und Paulinchen schließlich wieder die Rückreise antreten müssen. Doch es erwartet sie noch eine Überraschung – zwei Mondmännchen besuchen die Kinder auf der rosa Wolke und laden sie zu einem Besuch auf dem Mond ein. In jedem Land erfüllen Paulchen und Paulinchen den Kindern, die sie kennenlernen, außerdem einen Wunsch: Die Eskimo-Kinder möchten beispielsweise gerne einmal an einen sonnigen Strand.

„Es war mir wichtig, in dieses Buch meine Enkelkinder zu integrieren“, sagt Paul Sonn. Matilda und Klara gibt es nämlich wirklich: Matilda ist fünf und Klara drei Jahre alt. Die beiden sind selbst große Fans der Kinderbücher ihres Opas und bieten ihm auch öfter mal Inspiration für Geschichten: „Neue Ideen kommen meistens aus Erfahrung damit, woran Kinder so Spaß haben, und aus Erinnerungen an die eigene Kindheit“, sagt Sonn. Es falle ihm nicht schwer, neue Ideen zu finden und auch das Schreiben falle ihm leicht: „Ich habe nie ein bestimmtes Konzept, nur eine ungefähre Idee, und dann setze ich mich hin und schreibe drauf los. Gerade bei Kinderbüchern kann man einfach der Fantasie freien Lauf lassen.“

Zusätzlich zum Schreiben malt Paul Sonn auch die vielen bunten Bilder in den Büchern passend zu den Geschichten selber. Für ein Bild brauche er ungefähr einen Tag. Trotz des Zeitaufwands fühle sich aber weder das Schreiben noch das Malen für ihn wie Arbeit an: „Ich denke dabei immer an meine eigene Kindheit auf dem Bauernhof und die vielen Erlebnisse dort zurück“, erzählt Sonn.